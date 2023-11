Non si ferma l’azione determinata e incisiva della Squadra Stato volta al recupero e alla restituzione al circuito della legalità degli immobili da anni occupati illecitamente da soggetti non titolati, dando particolare priorità alle situazioni correlate ad ambienti malavitosi e a organizzazioni criminali locali.

Prosegue infatti a pieno regime l’attività della Cabina di Regia istituita in Prefettura per la puntuale ed efficace pianificazione delle attività finalizzate agli sgomberi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati abusivamente nei vari Comuni della provincia di Foggia.

Dopo le attività di escomio che hanno interessato numerosi immobili nel Comune di Foggia, l’attenzione della Cabina di Regia si sta concentrando ora nei Comuni di San Severo – dove sono state programmate le operazioni di sgombero nei quartieri San Bernardino e Luisa Fantasia – e di Manfredonia, in entrambi i casi in relazione ad alloggi di edilizia residenziale occupati da soggetti pluripregiudicati o contigui agli ambienti criminali locali. Rispetto a quest’ultimo Comune (Manfredonia), sono stati liberati nei giorni scorsi 3 immobili di Arca Capitanata da tempo occupati illegalmente.

Il Prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, ha espresso ancora una volta il grande compiacimento per l’importante lavoro svolto dalla Cabina di Regia e per lo straordinario impegno profuso nelle delicate operazioni di escomio dalla locale Questura, con il concorso delle altre Forze di Polizia, grazie alle quali si sta attuando concretamente – in linea con la strategia predisposta a livello centrale dal Ministero dell’Interno – il piano complessivo di contrasto del fenomeno eversivo delle occupazioni abusive sul territorio provinciale e di recupero del patrimonio immobiliare pubblico fino ad ora occupato abusivamente per fronteggiare l’emergenza abitativa che caratterizza alcune realtà territoriali della provincia.