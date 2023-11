La didattica a misura di studente passa anche dalla felicità e dall’autonomia di bambini e ragazzi. A Troia nel Foggiano, grazie all’intraprendenza del prof Mariano Laudisi, docente di Lettere presso l’istituto comprensivo Virgilio-La Salandra di Troia, nasce un progetto che punta a favorire il benessere dei giovani fuori e dentro la scuola.

“La scuola della felicità è un progetto nato sui Monti Dauni cinque anni fa come scuola della felicità, oggi scuole della felicità perchè in Italia siamo arrivati a ben 40 istituti scolastici. Il libro è una idea della casa editrice che mi ha invitato a mettere per iscritto questa nostra sperimentazione che sta interessando non solo il mondo scolastico. Con le scuole della felicità cerchiamo di curvare sulla didattica italiana quelli che sono i percorsi di crescita personale. Un nuovo modo di fare scuola nel XXI secolo”.

Il professor Laudisi, denuncia, poi, la responsabilità dei genitori che contribuirebbero ad alimentare situazioni stressanti ed ansiogene con atteggiamenti iper-protettivi.