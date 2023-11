Si è tenuta giovedì scorso l’inaugurazione del centro nascita, ospitato nei locali della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù. Il Centro Nascita è uno spazio di apprendimento e di crescita per i bambini da 0 a 3 anni e nasce da una sinergia importante tra l’Associazione di Promozione Sociale Sacro Cuore, l’Università degli Studi di Foggia, la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e la Società Cooperativa Sociale Casa dei Bambini‘.

L’idea, che si è concretizzata grazie al lavoro sinergico tra i partner, è quella di donare alla comunità del Rione Candelaro e della città di Foggia un servizio di apprendimento per i bambini, che vada al tempo stesso a rafforzare le competenze genitoriali.

All’incontro hanno partecipato il Presidente dell’Aps Sacro Cuore Massimo Marino, la Direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici, Professoressa Barbara De Serio, l’Incaricato dell’Oratorio Centro Giovanile Sacro Cuore di Gesù, Don Antonio Campo, e la Presidente della Società Cooperativa Sociale Casa dei Bambini, Rosanna Matrella.

“È un servizio che si pone in continuità con il percorso di formazione specialistica nel metodo Montessori per la fascia 0-3 anni, inaugurato nell’a.a. 2019-2020 nel Distum, nell’ambito del Corso di Studio Magistrale in Scienze pedagogiche e della progettazione educativa” afferma la Direttrice del Distum. “Il Centro Nascita intende, infatti, proporsi quale luogo di formazione e apprendimento per i bambini, che fruendo del materiale strutturato montessoriano sperimenteranno le proprie capacità di crescita autonoma e responsabile, e per i genitori, che troveranno nelle educatrici e negli educatori specializzati nel metodo Montessori un valido supporto per la comprensione e l’accoglienza dei bisogni formativi dei bambini a partire dalla nascita”.

La presidente della Società Cooperativa Sociale Casa dei Bambini Rosanna Matrella ha dichiarato che “l’apertura di un nuovo Centro Nascita a Foggia rappresenta un rinnovato atto di amore nei confronti della vita. Per tutti quanti si sono dedicati allo studio e all’applicazione del Metodo Montessori, è ancor più significativa la circostanza per la quale esso sia sorto in un rione particolare della nostra città, come quello di Candelaro. Difatti, ci aiuta a ripercorrere quelle che sono state le origini del Metodo Montessori, nato in un quartiere considerato ‘a rischio’, ovvero il quartiere di San Lorenzo di Roma. L’obiettivo che ci proponiamo con questa iniziativa”, continua Rosanna Matrella “è quello di coinvolgere le famiglie attraverso la realizzazione di laboratori e promuovere la partecipazione dei genitori ad incontri pedagogici sulla Metodologia e Pedagogia che saranno tenuti dal professor Zucchi”.

Don Antonio Campo ha salutato le famiglie presenti e i partner di progetto durante l’inaugurazione sottolineando come questo sia “un momento di felicità e di grande importanza per il nostro Oratorio. Il Centro Nascita è un altro segnale della rete che si è venuta a creare con l’Università degli Studi di Foggia. E’ un modello ricco di speranza, ricco di bellezza. Anche attraverso questa realtà vogliamo dare un’opportunità di crescita, che vada ad estirpare i modelli negativi, che purtroppo sono presenti nella nostra realtà”.Il Centro Nascita è una delle attività a latere del progetto Comunità Educante Rione Candelaro, progetto selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il Contrasto della povertà educativa minorile.

Comunità Educante Rione Candelaro è una progettualità, che è partita da qualche mese sul territorio di uno dei quartieri più popolosi di Foggia e che vede come capofila l’Aps Sacro Cuore e vede coinvolti partner di progetto da sempre attenti all’educazione dei ragazzi e al contrasto della povertà educativa. “L’iniziativa di oggi vuole essere un motivo di attenzione sin dai primi passi verso i bambini e le loro famiglie” afferma il Presidente dell’Aps Sacro Cuore Massimo Marino. “Un’attenzione che con Comunità Educante Rione Candelaro tutti i partner di progetto rinnoveranno nei confronti delle ragazze e dei ragazzi di questo quartiere, generando attività, che possano essere fonte di crescita. Il Centro Nascita sarà un modo per i genitori di confrontarsi negli incontri di formazione e per i bambini di svolgere attività laboratoriali secondo il Metodo Montessori”.

Molte le famiglie e i bambini, che hanno affollato nella prima giornata il Centro Nascita e che hanno potuto ascoltare anche l’intervento del Professor Riziero Zucchi, esperto di Pedagogia Sociale e Responsabile Scientifico della metodologia Pedagogica dei Genitori.