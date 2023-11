Una “Festa del Volontariato” sui Monti Dauni, organizzata con l’obiettivo di promuovere i principi e i valori della solidarietà non soltanto nella città capoluogo, ma anche nelle zone più periferiche della Capitanata.

Dopo il successo della XVI edizione della manifestazione tenutasi in Piazza Giordano nel maggio scorso, il CSV Foggia ha deciso di realizzare una versione autunnale della festa dedicata all’associazionismo a Castelluccio Valmaggiore, con due momenti sentiti e partecipati. Scopo principale, testimoniare l’operosità e l’impegno quotidiano di volontarie e volontari.

I volontari di protezione civile illustreranno le fasi di gestione di un’emergenza, anche con una esercitazione pratica

Sabato 4 novembre le associazioni di protezione civile si incontreranno in Piazza Marconi, a due passi dalla sede municipale, per confrontarsi sul tema “in rete per la gestione delle emergenze”.

Il programma prevede l’inaugurazione della giornata alle ore 10 e a seguire, alle ore 11, l’incontro con gli studenti sul tema “La scuola laboratorio di pace”.

Dopo uno spazio di riflessione, i volontari di protezione civile illustreranno le fasi di gestione di un’emergenza, anche con una esercitazione pratica.

Dopo il pranzo sociale organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale e con la locale Pro Loco, i volontari di Fraternita di Misericordia di Castelluccio Valmaggiore, ERA Castelluccio Valmaggiore, AVRV Roseto Valfortore, ERA Alberona, TUR 27, ERA Foggia e Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile si confronteranno sulle attività di prevenzione dell’incendio boschivo.

Sabato 25 novembre, a partire dalle ore 10.30, invece, i fari saranno puntati sulla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Sempre a Castelluccio Valmaggiore, con la collaborazione dell’associazione Attivamente Insieme di Celle di San Vito, saranno inaugurate due panchine: una rossa e una rosa, a simboleggiare il vuoto lasciato dalle donne uccise da uomini violenti.

“In questo delicato momento storico abbiamo ritenuto fondamentale dedicare ampio spazio alla riflessione sulle conseguenze distruttive della violenza, a tutti i livelli”

L’inaugurazione delle due panchine sarà accompagnata da spazi di riflessione sulle azioni necessarie per un efficace percorso di contrasto alla violenza di genere, con l’intervento di amministratori locali, volontari ed esperti del settore.

“I due appuntamenti organizzati nell’ambito della ‘Festa del volontariato dei Monti Dauni’ – sottolinea il presidente del CSV Foggia, Pasquale Marchese (in foto) – rappresentano valide occasioni di confronto tra enti del Terzo Settore e, allo stesso tempo, preziose opportunità per ringraziare i volontari per la generosa opera che svolgono quotidianamente. Non solo. In questo delicato momento storico abbiamo ritenuto fondamentale dedicare ampio spazio alla riflessione sulle conseguenze distruttive della violenza, a tutti i livelli: i volontari, non ci stancheremo mai di ribadirlo, sono sempre costruttori di pace”.

