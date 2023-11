Svolta nelle indagini di Alessandro Ronzullo, l’uomo di 40 anni assassinato a Foggia il 26 ottobre scorso. Gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un giovane di 21 anni, il foggiano Alessio Marino, cognato della vittima. Il presunto killer è stato fermato per omicidio volontario aggravato dai futili motivi e porto illegale di pistola.

Secondo una prima ricostruzione il giovane avrebbe sparato alcuni colpi d’arma da fuoco contro Ronzullo ferendolo gravemente. L’uomo non è morto subito. Due persone l’hanno soccorso e accompagnato in ospedale dove è deceduto. Indagini ancora in corso per individuare il movente dell’omicidio.

Originario di San Ferdinando di Puglia, Ronzullo era noto agli inquirenti. A luglio venne arrestato nell’operazione antidroga “Radar” dei carabinieri, mentre nel 2016 fu sorpreso con un chilo di cocaina nei pressi dell’uscita Vasto Nord.

Quello di Ronzullo è il terzo omicidio del 2023 a Foggia dopo il boss Salvatore Prencipe e l’anziana tabaccaia Franca Marasco.