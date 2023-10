L’olio al centro dell’identità agroalimentare e turistica. A Mattinata la terza edizione di FèXtra

Va in archivio la terza edizione di FèXtra, la festa dell’extravergine d’oliva promossa dal Comune di Mattinata, dall’Agenzia Scopro e dalla Regione Puglia. La città garganica dell’olio ha celebrato il re della Dieta mediterranea e della tavola pugliese: l’olio extravergine d’oliva, l’oro verde della Puglia. Per oltre una settimana, Experience tra gli ulivi, educational e press tour con giornalisti nazionali, attività di degustazione, tappa speciale di Gargano Kids Festival con attività ludico-ricreative per i più piccoli, visite guidate, talk-presentazioni-convegni, formazione, attività di promozione dedicate alle imprese, cene/evento con Radiodervish (omaggio a Battiato), i comici Pino e gli anticorpi e gli eventi in piazza con Roy Paci dj set e i Neri per caso.

L’edizione 2023 di FèXtra è stata dedicata all’oleoturismo, la pratica che coniuga l’agricoltura di qualità con il turismo destagionalizzato ed esperienziale. “Con FèXtra, Olii in Puglia” è il claim dell’edizione, un gioco di parole che unisce la ricchezza dell’olio e la possibilità di volare in Puglia, l’agricoltura e il turismo, la sostenibilità ambientale e l’identità enogastronomica dei nostri territori.

Ma l’aspetto più importante dell’edizione 2023 è stato la presentazione di Oleoturismo, “La Carta di Mattinata”.

L’olio deve diventare un simbolo centrale dell’identità agroalimentare e turistica dei territori coinvolti. In una sinergia con le attività e le imprese locali, l’olio dovrà rappresentare una delle tante eccellenze da proporre ai turisti e ai visitatori nelle principali atittvità turistiche e ricettive. I prodotti del territorio diventeranno così i principali strumenti di promozione turistica, e agroalimentare in un processo virtuoso di economia circolare e sostenibilità ambientale.