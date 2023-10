Il piccolo Ernesto nelle periferie dimenticate di Foggia. Ha bisogno di nuove cure, i genitori chiedono aiuto

Vi ricordate il caso del piccolo Ernesto, il ragazzo foggiano che vive in casa di campagna a Arpinova e affetto da Tubulinopatia? A distanza di due anni dagli accorati appelli dei genitori, nulla è cambiato. l’Immediato si occupò del caso, e oggi la mamma torna a chiedere aiuto perché il ragazzo peggiora e alla malattia genetica rara che comporta gravi disabilità, si sono aggiunte le crisi epilettiche.

Nei prossimi giorni Ernesto dovrà essere sottoposto ad un difficile intervento chirurgico. Il ricovero è previsto lunedì 30 ottobre a Roma. Mamma e papà di Ernesto sono preoccupati per la salute del bambino, e non sanno se potranno stargli vicino a causa delle precarie condizioni economiche. Chiedono aiuto alla comunità foggiana. “Dobbiamo stare fuori almeno dieci giorni e non sappiamo come affrontare le spese di viaggio e dell’albergo – spiega mamma Donatella -. Mio marito non lavora. Ecco perchè abbiamo avviato una raccolta fondi”. Il link è su change.org: clicca qui