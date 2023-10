Smantellato “cimitero di auto” senza assicurazione dalla Polizia Locale di Foggia. Rimossi 4 veicoli

Stamattina, a seguito di alcune segnalazioni giunte al Comando di via Manfredi, pattuglie della Polizia Locale di Foggia sono intervenute in via Fornelli zona Immacolata, dove hanno accertato la presenza di diversi veicoli in stato di abbandono e senza la copertura assicurativa. Le auto, quattro in tutto, sono state tutte rimosse e sottoposte a sequestro amministrativo.

Dopo la rimozione, è stato necessario interessare Amiu per ripulire i ricettacoli di rifiuti accumulati nel tempo sotto i veicoli.