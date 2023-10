Il futuro di Foggia nelle mani di 72mila abitanti: affluenza finale al 60,38%, sei punti in meno del 2019

Circa 72mila abitanti hanno deciso il futuro di Foggia. Urne chiuse in città per le Comunali di domenica 22 e lunedì 23 ottobre. Percentuale finale dell’affluenza 60,38%, circa sei punti in meno delle amministrative del 2019 quando però si votava in un’unica giornata. All’epoca si recarono alle urne il 66,74% degli aventi diritto.

In buona sostanza, quest’anno a Foggia, nelle 147 sezioni previste, hanno votato poco più della metà dei 119mila residenti chiamati a esprimere la propria preferenza. Un dato preoccupante, segno evidente della sfiducia dei cittadini foggiani verso la politica.