Troppi incidenti, installazione di un autovelox sulla Statale 16 nel tratto San Severo – Foggia

Il Comune di San Severo – Assessorato alla Polizia Locale e Sicurezza – e il Comando della Polizia Locale informano la cittadinanza che da sabato 21 ottobre 2023 sarà installato un dispositivo di rilevazione di velocità – autovelox – sulla strada statale 16. Il dispositivo sarà installato al km 656+100, tipologia Velomatic 512 D, ai sensi dell’art. 4 comma 2 decreto legislativo 121/02 convertito in Legge 168/02.

La Prefettura di Foggia ha autorizzato l’installazione a causa dell’alta incidentalità che si verifica sul tratto di strada della statale 16 che collega San Severo a Foggia. Il dispositivo, installato in direzione sud al km 656 in agro del Comune di San Severo, sarà in postazione temporanea per entrambi i sensi di marcia, in ossequio alle vigenti disposizioni in materia.