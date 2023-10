Musica, cibo e spettacolo nella città dei murales. A Stornara la prima edizione del “Beer Fest”

Ottobre è il mese della birra per antonomasia e proprio alla birra è dedicato Beer Fest che si svolgerà a Stornara venerdì 20 e sabato 21 ottobre. L’evento è nato dalla collaborazione di tre attività che operano nel paese dei Murales, il Tan.Nico Eno bristrot, La Massaria Agriresort e il Togo Cafè Torrefazione artigianale. E’ la prima volta che nel paese della provincia di Foggia, famoso per la musica rap ed il vino rosato, ci sarà una festa dedicata alla bevanda bionda. L’evento si svolgerà presso l’agriturismo sito lungo la SP83 a circa 1 km all’uscita di Stornara in direzione Orta Nova.



Fare rete è la chiave per il successo e unirsi lavorando insieme ad un evento lo renderà senz’altro unico! Per questo i tre organizzatori hanno scelto un biffiricio locale, Ebers di Foggia, che porterà le sue migliori birre artigianali. E per il food? In perfetto abbinamento alla bevanda, panini con la salsiccia, wurstel e ali di pollo compongono l’offerta.

Le due giornate saranno scandite dalle note della musica live di 80 Voglia che si esibiranno venerdì 20 con brani 60-70-80-90’, mentre sabato 21 gli Incanto Acustico suoneranno il loro repertorio pop rock internazionale .

E cosa dire del connubio perfetto birra e moto? Parteciperanno all’evento le due ruote del Gruppo Motociclisti Old MenA.N.P.S. CERIGNOLA; inoltre il Club Auto Moto Storiche di Stornarella porterà in esposizione alcune auto d’epoca per rendere l’atmosfera ancora più magica.



Sabato 21 la festa sarà dedicata anche alle famiglie con l’intrattenimento per i più piccoli! L’associazione Teatroemusica di Stornarella proporrà il teatro delle marionette, proiezione di film per bambini, trucca-bimbi, baby dancing e giochi di gruppo. Insomma, gli elementi per un evento indimenticabile ci sono tutti! In caso di pioggia l’organizzazione garantirà posti al coperto.