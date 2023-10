Mafia del Gargano, ergastolo al basista della strage di San Marco. La Cassazione mette fine al processo

Parola fine per il fatto di sangue più rilevante nella storia della provincia di Foggia. Si è chiuso questa sera il processo a Giovanni Caterino, basista della strage di San Marco in Lamis del 9 agosto 2017. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa confermando l’ergastolo al 43enne manfredoniano detto “Giuann Popò”. La decisione della Suprema Corte è in linea con le sentenze emesse in primo grado dal Tribunale di Foggia e in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bari.

Per i magistrati che avevano invocato il massimo della pena, il quadruplice omicidio di Mario Luciano Romito, il cognato Matteo De Palma e dei contadini Aurelio e Luigi Luciani fu “attentamente preparato seguendo tutti i movimenti delle due vittime designate (Romito e De Palma) e studiando le loro abitudini”. Per gli inquirenti, i fratelli Luciani furono vittime innocenti e testimoni inconsapevoli della mattanza di mafia, nonostante le ricostruzioni avverse di un recente pentito.

Grazie all’imponente indagine di Arma dei Carabinieri e Dda vennero estrapolati “i filmati tratti da impianti di videosorveglianza installati sui percorsi d’interesse e successivamente si giunse ad associare l’utenza dell’imputato (uomo del clan dei montanari Li Bergolis-Miucci-Lombardone, ndr) ai tragitti dell’autovettura utilizzata per i pedinamenti, accertando che i relativi dati erano incrociabili negli stessi tempi e luoghi. Tale prova tecnico-scientifica è stata poi corroborata da conversazioni captate riferibili all’imputato che conducevano ragionevolmente a ritenere che le stesse, alcune apertamente, altre connotate da inevitabile tenore criptico, si riferissero proprio al suo coinvolgimento nella vicenda criminosa”.

Durante le varie fasi processuali è emerso un “ulteriore innesto probatorio formato dalle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie del collaboratore di giustizia Andrea Quitadamo” detto “Baffino junior”, ex membro del clan Lombardi-Scirpoli-Raduano, rivale dei Li Bergolis. Le ricostruzioni del pentito avrebbero avvalorato “il quadro probatorio relativo alla responsabilità dell’imputato”.

Caterino è ritenuto dagli inquirenti vicino al reggente dei montanari Enzo Miucci alias “U’ Criatur”. Secondo il pentito Quitadamo, lo stesso Miucci avrebbe fatto parte del commando insieme ad almeno altre due persone. I maggiori indiziati sarebbero un tale “Roberto della Montagna”, Saverio Tucci detto “Faccia d’Angelo” e Girolamo Perna detto “Peppa Pig”, questi ultimi due uccisi rispettivamente ad ottobre 2017 e ad aprile 2019. I pentiti hanno però squarciato il velo di omertà nella mafia garganica e potrebbero portare ad altre importanti operazioni da parte della “Squadra Stato”. (In alto, foto strage; nei riquadri, Romito, De Palma, i Luciani e Caterino)