Canile e randagismo, a Foggia “un quadro desolante”. Candidati sindaci incontrano gli addetti ai lavori

Allarme canile e randagismo dilagante a Foggia. Tematiche al vaglio della campagna elettorale di questi giorni. Nelle scorse ore, i candidati sindaci Nunzio Angiola, Raffaele Di Mauro e Maria Aida Episcopo hanno incontrato gli addetti ai lavori.

“Abbiamo ascoltato con attenzione i rappresentanti delle associazioni foggiane di volontariato ‘A Largo Raggio’ e ‘Volontari Protezione Animali’ che hanno invitato i candidati-sindaci al nuovo rifugio di via Manfredonia – fa sapere Di Mauro in un post sulla sua pagina Facebook -: un centro di accoglienza, come dicono loro stessi, ‘canocompatibile’. Ci hanno parlato del fenomeno del randagismo a Foggia e di come vengono considerati i diritti degli animali nel capoluogo, la cui difesa è stata affidata per troppo tempo solo alle organizzazioni private”.

Dall’incontro sarebbe emerso “un quadro desolante, fatto di scarsa prevenzione del randagismo, di assenza di controllo del territorio e di gravi lacune anche riguardo all’identificazione dei cani. Le associazioni hanno anche auspicato un nuovo spirito di collaborazione istituzionale con l’amministrazione che sarà eletta a guidare Foggia”.