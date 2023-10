“Fiera del Lavoro” tra Cerignola, Candela e San Giovanni Rotondo. Chance per tanti disoccupati

Con la tappa di San Giovanni Rotondo si è conclusa la Fiera del Lavoro itinerante che oltre alla città di San Pio ha interessato le località di Cerignola e Candela con l’obiettivo di favorire momenti di orientamento per la formazione e per l’inserimento lavorativo di giovani, disoccupati, inoccupati, persone in fragilità. Grazie all’avviso “Punti Cardinali: punti di orientamento per la formazione e il lavoro” della Regione Puglia, tre Comuni della provincia di Foggia si mettono insieme per rafforzare i servizi e le politiche attive dell’occupazione attraverso incontri con aziende, Università di Foggia, enti del terzo settore, agenzie per il lavoro, Anpal, Its; workshop con esperti, e la possibilità di poter effettuare anche colloqui di selezione con imprese e realtà del territorio.

“Sei giorni pieni di attività – ha spiegato ai nostri microfoni la referente del progetto Punti Cardinali del Consorzio Oltre, Alessia Fiorella – con aziende, agenzie per il lavoro, enti di formazione. Diversi i workshop e i colloqui di lavoro per orientare i ragazzi e i disoccupati alle opportunità presenti sul territorio foggiano che spesso vive una fase di stallo. Con questa iniziativa abbiamo cercato di dare una scossa”.