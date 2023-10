Che goduria il mare di ottobre. Ombrelloni aperti sul Gargano, bagni e tintarella anche d’autunno

Un’altra domenica di ottobre che sembra agosto. Le spiagge del Gargano, ormai quasi tutte libere, anche oggi sono state il luogo preferito di numerosi gitanti della domenica. La foto è stata scattata a Vieste presso il Lido San Lorenzo, uno dei pochissimi stabilimenti balneari ancora aperti. Come potete osservare ombrelloni aperti e gente in mare forse per l’ultimo bagno della stagione.

Il termometro oggi nel Foggiano ha fatto registrare un altro record per il periodo: 30 gradi nelle aree del Tavoliere, uno-due gradi in meno lungo la costa. Ma già dalla serata di oggi è previsto un mutamento del tempo con l’arrivo di venti sostenuti e di qualche sporadico acquazzone spinto da correnti decisamente più fresche che riporteranno le temperature nella media stagionale. Ma attenzione, l’estate non finirà: tra mercoledì e venerdì avremo almeno 24/48 ore di caldo intenso in Puglia, seppure ventilato, forse anche più mite della situazione attuale.