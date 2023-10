La Giunta di “centrosinistra” del sindaco Rotice. Altro “riccardiano” al governo di Manfredonia

Annunciato l’ultimo assessore della Giunta Rotice a Manfredonia. Si tratta di Giovanni Pio Gelsomino al quale è stato assegnato il Bilancio. “Stimato professionista con grande esperienza nella Pubblica Amministrazione – ha detto il sindaco -, requisiti che aggiungono qualità all’azione della nostra amministrazione alla guida della città di Manfredonia”.

La giunta è ora composta da sette assessori: Antonio Vitulano (vicesindaco), Andrea Trotta, Giovanni Gelsomino, Michele Di Tullo, Grazia Pennella, Antonella Lauriola e Anna Trotta. Una squadra ben lontana da quella auspicata dagli elettori di Manfredonia che nel 2021 scelsero di puntare sul centrodestra dopo decenni con il Pd.

Gli assessori riconducibili alle vecchie amministrazioni di centrosinistra, l’ultima sciolta per infiltrazioni della criminalità nel 2019, sarebbero tre. Di Tullo, per anni molto vicino all’ex sindaco Angelo Riccardi, Andrea Trotta già consulente all’ambiente con l’ex primo cittadino piddino e il neo arrivato Gelsomino, revisore dei conti sempre nell’era “riccardiana”. Un paradosso visti i continui attacchi di Rotice ai suoi predecessori.

La carriera di Gelsomino è costellata di incarichi durante gli anni del centrosinistra. Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dal 2006 al 2012 (prima Campo, poi Riccardi), presidente del Collegio sindacale dell’azienda rifiuti Ase dal 2013 al 2016 (socio unico il Comune di Manfredonia) e consulente dell’Agenzia del Turismo dal 2015.

“Gelsomino ha una carriera ultratrentennale con approfondita esperienza nelle tematiche relative alle gestioni societarie e alla normativa fiscale con riguardo alle norme applicabili alle imprese individuali, società di persone, società di capitali e società partecipate da soggetti pubblici aventi natura di società in house – ha spiegato il sindaco -; approfondita esperienza nella materia della consulenza del lavoro in modo particolare con riferimento alle problematiche connesse alla gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente di aziende operanti sia nel settore privato che nel settore pubblico; approfondita esperienza, sia in campo fiscale che nel campo del diritto del lavoro, delle procedure di crisi di azienda (cigs, cds, cigo, licenziamenti collettivi, acquisti di aziende e avvicendamento di imprese) e delle operazioni straordinarie di imprese (fusioni e scissioni societarie), nonché attività di Revisore contabile in aziende private e del terzo settore (onlus) ed attività di Revisore dei Conti presso Enti Pubblici e presso partecipate di Enti Pubblici (società in house); Consulenza del lavoro con tenuta del libro Unico del Lavoro”.

Alla delega assegnata a Gelsomino afferiscono Bilancio e finanza, Aree Mercatali e Occupazione suolo pubblico, Appalti e Contratti, Rapporti con Aziende partecipate e controllate, Bandi e Finanziamenti, Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione.