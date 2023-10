“Liceo Poerio” di Foggia, il laboratorio di lingue intitolato alla memoria di Ilaria Mirasole

Il 31 ottobre 2023, a partire dalle 9, presso l’Auditorium del Liceo “Carolina Poerio” (Corso Roma, Palazzo degli Studi di Foggia), si terrà l’inaugurazione del nuovo anno scolastico.

Alla presenza della dirigente scolastica, Enza Maria Caldarella e della comunità del “Poerio”, verranno premiati gli studenti neodiplomati che hanno conseguito la valutazione di 100/100 e lode, nonché e numerose eccellenze studentesche, distintesi sul piano dello dello studio, dell’impegno o del talento.

L’evento sarà occasione per rendere omaggio all’indimenticata studentessa del Liceo Linguistico Ilaria Mirasole morta in un incidente stradale lo scorso luglio. Alle ore 11.30, presso il primo piano del plesso di via Goppingen, si apporrà una targa in ricordo di Ilaria all’esterno del laboratorio di lingue che le verrà intitolato.