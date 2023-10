Animali abbattuti nel Foggiano, sequestrati “richiami illegali”. Lotta dei militari alla caccia fuorilegge

A seguito di una mirata e programmata attività di controllo del territorio finalizzata alla tutela della fauna ed al rispetto della normativa in campo venatorio, i militari appartenenti ai nuclei Carabinieri Forestale della provincia di Foggia coordinati e diretti dal Gruppo di Foggia hanno eseguito una intensa attività di controllo che ha portato al sequestro di numerosi richiami acustici utilizzati illegalmente per l’attività venatoria.

L’utilizzo di attrezzatura non consentita usata in forma indiscriminata viola le regole dettate dalla L.157/92 per l’esercizio corretto dell’attività venatoria. Utilizzando richiami acustici, infatti, si induce la fauna a spostarsi ed essere ingannata per poi essere indiscriminatamente abbattuta. Durante i controlli e il monitoraggio del territorio si è appurato che ignoti celavano durante la notte dei richiami acustici, all’interno di stoppie e incolti attivandoli a distanza o con dei temporizzatori, e riproducendo versi di volatili durante tutta la notte esercitavano alle prime ore dell’alba la caccia abbattendo tutti gli animali attirati.

Il servizio mirato ed il capillare controllo del territorio e dei soggetti intenti all’esercizio venatorio è uno dei compiti istituzionali dei Carabinieri Forestali impegnati da sempre nella tutela dell’ambiente e della fauna.