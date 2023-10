Ancora manifesti abusivi a Foggia in vista delle Comunali di fine ottobre. Dopo quelli in viale Ofanto, nei pressi dell’ospedale D’Avanzo, stamattina la Polizia Locale è intervenuta in viale Fortore per dichiarare fuorilegge le affissioni di alcuni candidati tra cui Raffaele Di Mauro, candidato sindaco del centrodestra.