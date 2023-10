Anziano svanito nel nulla sul Gargano, scatta piano provinciale per ritrovare nonno “Liberino”

Preoccupazione a Rodi Garganico per le sorti di Michele De Felice detto “Liberino”, un anziano di 88 anni svanito nel nulla la mattina di lunedì 2 ottobre scorso. Al momento della scomparsa indossava una polo con un cardigan di colore blu e pantalone lungo in cotone di colore verde. Solitamente deambula con una stampella e porta spesso con sé un borsello. In caso di eventuali avvistamenti contattare subito le forze dell’ordine.

Intanto è stato anche attivato il piano provinciale per persone scomparse disposto dalla Prefettura di Foggia con il coordinamento dei carabinieri di Vico del Gargano. Il Comando dei vigli del fuoco ha inviato proprie squadre per ritrovare il nonnino.