La Ztl a Mattinata è un pastrocchio, isola pedonale soltanto di sera. Ma regna il caos tra varchi e zone colorate

Dietrofront del Comune di Mattinata dopo le polemiche estive sulla ztl. La confusione su orari, transiti e permessi avrebbe arrecato molti danni ai commercianti, furiosi per il nuovo regolamento, e ai tanti cittadini multati pesantemente negli scorsi mesi per accessi irregolari in corso Matino. Colpa soprattutto della ztl a macchia di leopardo decisa dalla giunta mattinatese. La vicenda portò il vicesindaco Luigi Falcone a rimettere le deleghe al sindaco Michele Bisceglia.

Ma nonostante il recente dietrofront, dovuto anche alla netta presa di posizione di Falcone poi tornato in carica dopo rassicurazioni in merito, ci sarebbe ancora molta confusione tra varchi, tratti di strada e zone di vari colori: rossa, blu, grigia e verde.

Insomma, la confusione regna sovrana. Sembra la ztl di un capoluogo e non di un piccolo Comune di 6mila anime. Una confusione che ha generato incertezza e poca conoscenza da parte dei mattinatesi e quindi il moltiplicarsi di sanzioni che avrebbero portato ad un utile di oltre 200mila euro. Per non parlare poi degli ignari turisti inviperiti.

Nelle scorse ore, il Comune ha apportato alcune modifiche: su tutte la possibilità di transitare in auto dalle 5 del mattino alle 17 del pomeriggio. Isola pedonale, dunque, solo negli orari serali.

Ecco la caotica comunicazione apparsa sul social del Comune:

“A partire dalla giornata odierna sono attivi i nuovi orari della Zona a Traffico Limitato con le seguenti novità e integrazioni – si legge in un post del Comune -: limite di velocità fino a 30 km/h esteso su tutto corso Matino; divieto di transito per velocipedi, bici e monopattini con Ztl attiva.

Tratto compreso tra via Esterna a Via Battisti (zona rossa- varco n. 1): Feriale e Festivo dalle ore 20,00 alle ore 05,00; Carico e Scarico fino alle ore 20,00 (solo giorni feriali).

Tratto compreso tra via Battisti e via Chicco (zona blu – varco 2): Dal lunedì al venerdì: dalle ore 17,00 alle ore 05,00; Sabato – Festivi: dalle ore 00,00 alle ore 24,00; Carico e Scarico fino alle ore 17,00 (solo giorni feriali).

Tratto compreso tra via Chicco a via Matteotti (zona grigia– varco 3 e 4): Dal lunedì al venerdì: dalle ore 17,00 alle ore 05,00; Sabato – Festivi: dalle ore 00,00 alle ore 24,00; Carico e Scarico fino alle ore 17,00 (solo giorni feriali)

Tratto compreso tra via Matteotti e via Martiri di via Fani (zona verde – varchi 5-6-7-8): Feriale e Festivo: dalle ore 20,00 alle ore 05,00 Carico e Scarico fino alle ore 20,00 (solo giorni feriali). Si invita comunque a guidare con attenzione perché, per esigenze tecniche e logistiche, tutta la segnaletica stradale sarà aggiornata entro la settimana”.