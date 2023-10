Esalazioni fognarie, topi e pericoli di crollo. La vita impossibile dei foggiani in via San Lazzaro

Residenti foggiani esasperati in via San Lazzaro “per una situazione – spiegano via mail – che si protrae da svariati mesi. Come si evince dalle immagini vi è una situazione di degrado tale da minare la salute e l’incolumità dei cittadini, tra l’altro paganti le tasse. Esalazioni fognarie, topi che si introducono nelle abitazioni, pericoli di crollo sono alcune delle situazioni che chi abita nei pressi dello stabile vive giornalmente da marzo”. Su quella strada alle porte di Foggia, a due passi dai tre archi, c’è infatti un vecchio edificio disabitato e pericolante da anni.

Chi segnala ricorda che “sono state fatte numerose segnalazioni agli organi di competenza (Polizia Locale, Asl, Comune, Aqp, Amiu) ma nessuno è in grado di intervenire, vista l’inagibilità dello stabile. Solo con l’abbattimento si potrà pulire, bonificare, derattizzare e santificare il territorio, ma le richieste dei residenti continuano ad essere ignorate. Nella speranza che questa segnalazione possa raggiungere qualcuno in grado di risolvere la situazione”.