“Arte per la Vita”, aperte le candidature per la XIV edizione del concorso nazionale del Csv Foggia

Il Csv Foggia, in collaborazione con il Centro Culturale “Madre Teresa di Calcutta”, il Consorzio Opus, il Forum provinciale delle Famiglie, l’associazione MODAVI Foggia, lancia la XIV edizione del Concorso artistico nazionale “L’Arte per la Vita”, ispirato ai valori del volontariato.

Quest’anno le opere partecipanti dovranno ispirarsi al tema “La morte non è mai una soluzione”, selezionato dalla Cei (Conferenza Episcopale Italiana) per la 45ª Giornata Nazionale per la vita.

Il concorso è aperto ai giovani talenti residenti sul territorio italiano che, alla data di presentazione dell’opera, abbiano compiuto i 13 e non superato i 30 anni di età. Ciascun concorrente potrà partecipare con una sola opera in un’unica sezione con esplicito riferimento ad almeno una realtà del Terzo Settore o ad un volontario o volontaria che, nella percezione dei candidati, incarni l’essenza del tema del concorso.

Sono ammesse esclusivamente opere inedite, realizzate in piena libertà stilistica e tecnica, secondo le categorie: arti figurative e grafiche; parole e/o musica. I partecipanti potranno consegnare a mano o spedire con raccomandata A/R al CSV Foggia entro l’11 dicembre 2023 (farà fede il timbro postale), l’opera con la quale si intende partecipare, con la relativa scheda di adesione e il regolamento debitamente sottoscritto. Sull’involucro contenente l’opera dovrà essere indicata la dicitura “Candidatura opera al concorso “Arte per la vita 2023 – XIV edizione”.

La dotazione finanziaria del concorso è pari ad € 4.400 e verrà impiegata attraverso la copertura dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere, con i seguenti premi, previsti per ciascuna delle due categorie: prime classificate € 1.000; seconde, € 600; terze, € 400; quarte, € 200.