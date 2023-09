Intimidazioni a poliziotto, ministro Piantedosi: “Impegno straordinario contro aggressione criminale a Orta Nova”

“Gli atti intimidatori compiuti nei riguardi del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Nicola Lacerenza, in servizio presso la Squadra Mobile di Foggia, sono un gravissimo atto nei confronti dello Stato. Per questo, l’operazione condotta oggi dalla Polizia di Stato di Foggia, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, che ha portato all’arresto di cinque persone, gravemente indiziate di essere gli autori degli alcuni episodi incendiari verificatisi a Orta Nova lo scorso giugno, è una risposta importantissima contro l’aggressione criminale in quei territori, dove l’’impegno straordinario di magistratura e forze di polizia sta dando risultati tangibili”, ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, esprimendo la sua solidarietà e vicinanza al sovrintendente.

“Ringrazio ancora una volta tutti gli appartenenti alle forze di polizia per l’attività di prevenzione e per il lavoro a tutela della sicurezza dei cittadini, che svolgono quotidianamente in una provincia dove è forte la presenza criminale”, ha aggiunto il titolare del Viminale. (foto Piantedosi durante una recente visita a Foggia)