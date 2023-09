“A Orta Nova profondi fenomeni di criminalità organizzata”. Il plauso del prefetto per i cinque arresti

All’esito di una articolata e meticolosa attività d’indagine e di mirate ricerche, il personale della squadra mobile della Questura di Foggia ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Foggia, nei confronti di 5 persone di Orta Nova e Stornarella, ritenute responsabili degli atti incendiari, con finalità intimidatorie, perpetrati ai danni di un poliziotto in servizio presso la Questura di Foggia.

“Mi congratulo con la Procura della Repubblica di Foggia e la squadra mobile della Questura di Foggia per l’importante operazione investigativa che ha portato all’arresto, con detenzione in carcere, dei presunti responsabili dei gravi e pericolosi atti intimidatori posti in essere nei confronti di un valente tutore della sicurezza e della legalità, mettendone a repentaglio l’incolumità e quella dei suoi familiari conviventi”, ha dichiarato il prefetto di Foggia Maurizio Valiante.

“È una dimostrazione chiara e tangibile della particolare e incisiva attenzione che si sta ponendo al territorio di Orta Nova, al centro dell’area dei 5 Reali siti, contrassegnato da radicati e profondi fenomeni di criminalità anche organizzata, dove le forze di polizia stanno esercitando con grande dedizione e competenza professionale una encomiabile ed incessante azione a garanzia delle esigenze di sicurezza di un territorio problematico e difficile”.