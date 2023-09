“Uccelli” vola a Foggia: quattro scuole e Parcocittà in rete per una produzione della Bottega degli Apocrifi

Si terrà venerdì 29 settembre alle ore 17.00 presso l’auditorium dell’Istituto Tecnico “Notarangelo-Rosati” di Foggia l’incontro pubblico di presentazione e di apertura dei lavori del progetto “Uccelli” a Foggia, realizzato dal Comune di Foggia, in sinergia col Teatro Pubblico Pugliese, in collaborazione con Parcocittà e con quattro Istituti scolastici della città.

Il progetto “Uccelli” è la produzione di comunità ideata dalla compagnia Bottega degli Apocrifi che andrà in scena sabato 14 ottobre. Si parla di produzione di comunità perché è previsto il coinvolgimento in scena, accanto agli attori e ai musicisti della compagnia, di alcune fasce della comunità che ospita il progetto, in questo caso 100 bambini e adolescenti provenienti dall’Its “Notarangelo-Rosati”, dall’I.C. “Catalano-Moscati”, dal Liceo Scientifico “A. Volta” e dal Circolo Didattico “San Ciro”.

Il filo rosso che guiderà il lavoro sarà il testo “Uccelli” di Aristofane, un testo di oltre 2500 anni fa che sembra scritto ieri e che continua a interrogarci sulla ricerca della città ideale e sul potere di strumentalizzazione della parola.

All’incontro di presentazione interverranno: Sante Levante, direttore del Teatro Pubblico Pugliese; Giuseppe D’Urso, già presidente del Teatro Pubblico Pugliese e promotore del progetto nella città di Foggia; Irene Sasso, dirigente ITS “Notarangelo Rosati”; Antonella lo Surdo, dirigente I.C. “Catalano-Moscati”; Stefania Stango, docente del Liceo Scientifico “A. Volta”; Tiziana Zappatore, dirigente Circolo didattico “San Ciro”; Cosimo Severo, direttore artistico della compagnia Bottega degli Apocrifi e regista dello spettacolo; i ragazzi degli istituti coinvolti