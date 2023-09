“Lacus La Terra dei Laghi” è anche fotografia. A Lesina una mostra che parla di esseri umani e migrazioni

Lacus, la Terra dei Laghi di Lesina e Varano, quest’anno ha offerto anche uno spaccato culturale grazie alla mostra fotografica “Popoli in Movimento” a cura del foto giornalista Francesco Malavolta. Sul lungolago di Lesina sono state esposte diverse fotografie che il fotoreporter calabrese ha scattato in questi anni nel Mediterraneo e che testimoniano i viaggi di Malavolta che ha viaggiato lungo i confini di un’Europa sempre più blindata e difficile da raggiungere, via terra o via mare.

“Le foto in mostra sono state realizzate negli ultimi 12 anni nel Mar Mediterraneo, nel Mar Egeo, in Serbia, in Nord Macedonia, in Bosnia, in Italia, in Grecia, in Croazia, e arrivano a ritrarre le persone costrette a scappare dalla guerra in Ucraina in corso da febbraio 2022. La mia fotografia è legata alla documentazione dei flussi migratori, via terra e via mare. L’umanità è da sempre in movimento, un movimento che assume tratti tanto più drammatici quanto più si cerca di ostacolarlo, ripiegando su paure e posizioni illogiche e anacronistiche. Il mio obiettivo è quindi rendere omaggio a un’umanità caparbia, che un passo alla volta guadagna centimetri di libertà”.