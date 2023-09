Sui Monti Dauni le donne fanno impresa. Gli “Stati Generali” fanno tappa a Castelluccio Valmaggiore

L’occupazione femminile è in ripresa, pur se rimangono grossi divari tra Nord-Centro e il Sud e le Isole. Divario che aumenta soprattutto nelle cosiddette aree marginali e interne come i Monti Dauni dove il deficit è ancora più grave. E per incentivare l’imprenditoria femminile nel nostro territorio ecco il progetto IncluDounia che mira a creare nuove figure professionali nel campo turistico, agroalimentare e artigianale.

Dopo la conferenza stampa tenutasi a Bari lo scorso mese di maggio, il progetto sarà presentato a Castelluccio Valmaggiore (in foto) presso la Biblioteca comunale alla presenza di Mirella Giannini, presidente Stati Generali delle Donne, Luigi Barile, coordinatore del progetto, Pasquale Bloise, direttore della biblioteca. Interverranno il sindaco di Castelluccio Valmaggiore, Pasquale Marchese e il presidente del Gal Meridaunia, Pasquale De Vita. L’importanza di questo progetto, finanziato dalla Regione Puglia, è la promozione dell’imprenditoria femminile e del lavoro nei Monti Dauni, un territorio che presenta una forte vocazione al turismo sostenibile.