Arma dei Carabinieri di Foggia, visita del Comandante della Legione Puglia al Comando Provinciale

Stamattina il comandante della Legione Carabinieri Puglia, Generale di Divisione Stefano Spagnol, ha visitato la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia. Al suo arrivo nella caserma “A. Guglielmi”, il Generale Spagnol è stato ricevuto dal colonnello Michele Miulli, comandante provinciale e, successivamente, ha incontrato i comandanti ed una rappresentanza dei Reparti dell’Arma presenti nella provincia, nonché i delegati della rappresentanza militare e il personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Spagnol, che presto lascerà il Comando della Legione per assumere il prestigioso incarico di direttore del Dipartimento Controllo e Innovazione del Comando Generale dell’Arma, ha ringraziato tutti i carabinieri presenti per gli eccellenti risultati conseguiti nell’azione di contrasto alla criminalità comune ed organizzata e per l’impegno quotidianamente profuso in tutto il territorio della provincia di Foggia, sottolineando l’importante lavoro di prossimità, vicinanza e assistenza svolto in favore della popolazione.

Il comandante della Legione si è poi soffermato in un colloquio con i familiari dei militari decorati deceduti originari della provincia, a cui ha espresso i sentimenti di profonda vicinanza di tutta l’istituzione.

Al termine il generale Spagnol, accompagnato dal comandante provinciale, si è recato presso il Palazzo del Governo per un incontro con il prefetto di Foggia e, a seguire, presso il Palazzo di Giustizia per un saluto al presidente del Tribunale e al procuratore della Repubblica.