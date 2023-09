Avellino-Foggia avaro di emozioni, niente gol al “Partenio”. Che brivido nel finale per i rossoneri

Termina a reti bianche il match tra l’Avellino e il Foggia. Partita non certo entusiasmante e avara di emozioni. Sulla panchina irpina c’è l’esordio di Michele Pazienza, lo scorso anno a Cerignola. Pazienza ricomincia proprio da dove aveva terminato, affrontando il Foggia che lo aveva eliminato ai play off.

Il primo tempo termina senza reti ma con il Foggia che ne ha sfiorato almeno due. Soprattutto al 17’ quando Beretta, dopo una combinazione Schenetti-Tonin, col mancino fallisce un rigore in movimento. In apertura di match era stato Garattoni ad andare a pochi centimetri dal vantaggio. Cross da sinistra di Rizzo e grande stacco del capitano del Foggia, vicinissimo al palo di destra.

Nella ripresa si vede anche l’Avellino con un paio di incursioni di Patierno e Gori neutralizzate da Nobile.

Nel finale Cudini si gioca la carta Peralta al posto di Beretta, ed è proprio l’ex Ternana a spaventare la difesa irpina: sponda di Tounkara e sinitro, appena alto sopra l’incrocio dei pali. Lo stesso Peralta sfiora il palo a tre minuti dal 90’. Ma è Patierno a sbagliare l’impossibile al tramonto della partita. Un errore imperdonabile per il centravanti biancoverde che a tu per tu con il portiere rossonero si divora un gol incredibile. Il Foggia ringrazia e porta a casa un punto prezioso. (fonte foto: Calcio Foggia 1920 – Antonellis)