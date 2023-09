Un vigile in politica, Paolo Frattulino: “40 anni nella Polizia Locale, conosco tutti i problemi di Foggia”

Un’intera vita familiare nel centrosinistra, prima col padre e poi col fratello, Nando Frattulino più volte assessore. Per le elezioni del 22 e 23 ottobre sarà la volta di Paolo Frattulino, vigile urbano in pensione da due anni, candidato di punta nella lista di Azione, Italia Viva e Popolari in supporto della candida sindaca Maria Aida Episcopo.

All’inaugurazione del suo comitato in via De Viti de Marco in zona stadio, a due passi dal bar di Francesco Traiano, oltre alla leader della coalizione, tanto popolo democristiano e il consigliere regionale Sergio Clemente suo amico personale da molti anni.

“Nella nostra lista ci sono solo persone pulite, che non hanno mai fatto politica. Sono convinto che Paolo sarà il primo della lista, ci ritroveremo a festeggiare la sua elezione”, ha detto in esordio proprio Clemente.

Emozionato il candidato: “A chi mi chiede chi te l’ha fatto fare? Io rispondo per amore e rabbia per la città. Non sono mai stato il funzionario di qualcuno, non ho mai confuso il mio ruolo, da dipendente ho servito Foggia non questo o quel sindaco. Sono commosso, mi rendo conto che la squadra funziona, le polemiche le lasciamo agli altri. Non dobbiamo perdere tempo con le polemiche”, ha rimarcato evidenziando alcuni attacchi ricevuti dal candidato sindaco Giuseppe Mainiero, che non cita mai per nome.

“Oggi si approfitta di chi ha bisogno, noi abbiamo bisogno di gente che sappia fare qualcosa. Io conosco tutti i problemi di Foggia”.

La candidata sindaca ha ricordato il suo rapporto con l’ex maggiore Frattulino ai tempi del suo assessorato nella Giunta Mongelli. Tutta un’altra storia è il suo claim. “A Paolo mi lega un rapporto fattivo, aveva una sensibilità maieutica, didattica e progettuale. Prendemmo degli autobus per portare in giro i più piccoli usando il linguaggio ludico più congeniale ai nostri piccoli cittadini. Ricordo il lancio di una favola sui diritti e sui doveri, è una persona che dimostra impegno e attenzione. Lui era per le strade, girava sempre, era persona con cui potevamo avere un contatto. In lui c’è spirito vero e amore per la città. Anche Nando Frattulino ha lavorato con signorilità e un dono di sé sempre apprezzabile. Siamo un noi, un campo largo. E in Azione con Sergio Clemente e Matteo Iacovelli avremo una regia di valore e di qualità che patrocinerà”.