Si accende l’anno scolastico del Lanza-Perugini di Foggia. Tra didattica d’eccellenza e percorsi inclusivi

Percorsi didattici d’eccellenza, azione educativa inclusiva e progetti che possano garantire esperienze di apprendimento innovative. Il nuovo anno scolastico del liceo “Lanza-Perugini” si apre con importanti conferme e nuovi, ambiziosi obiettivi.

“L’inaugurazione del nuovo anno – sottolinea la dirigente, Mirella Coli – rappresenta una preziosa occasione per rinnovare l’impegno dell’intera comunità scolastica. Quest’anno abbiamo registrato un rilevante aumento nel numero delle iscrizioni che ci vede particolarmente soddisfatti. Un trend positivo alimentato dalle nuove offerte formative, con l’attivazione degli indirizzi biomedico e giuridico-economico per il liceo classico. Numerose sono state le richieste anche per i corsi Cambridge, confermati sia al ‘Lanza’ che al ‘Perugini’, mentre continuano a rappresentare un riferimento per molti studenti le sezioni con un’impostazione didattica tradizionale”.

L’anno scolastico 2023/24 vedrà impegnati gli studenti e le studentesse del liceo “Lanza-Perugini” anche in interessanti progetti da realizzare nelle ore pomeridiane. “Grazie ai fondi del Pnrr – aggiunge la dirigente scolastica – abbiamo previsto diverse attività culturali: corsi di teatro, coro musicale, giornalismo, debate filosofico, oltre alle consuete attività sportive. Percorsi a cui i nostri alunni potranno aderire, gratuitamente, per esprimere al meglio potenzialità e attitudini. Il nostro obiettivo è quello di promuovere la scuola come luogo di studio, incontro e formazione della coscienza civica per l’intera giornata. Per lo stesso motivo sarà attivato un servizio di studio assistito: gli alunni avranno l’occasione di consolidare le proprie conoscenze o chiedere chiarimenti ai docenti, prenotando la lezione on line. Sono solo alcune delle iniziative ideate per rispondere, in maniera ancora più efficace, ai bisogni degli studenti più fragili”. Dunque, nuovi laboratori, attività di tutoraggio e ambienti di apprendimento accoglienti che vedranno impegnata l’intera comunità scolastica in nuove sfide.

“Ringrazio per l’impegno quotidiano i docenti e tutto il personale scolastico, con l’auguro di buon lavoro. Rivolgo un caloroso saluto ai nostri amati alunni e alle famiglie con cui, sono certa, sarà possibile costruire un nuovo viaggio formativo ricco di soddisfazioni”, conclude la dirigente Mirella Coli.