Italia-Ucraina, la partita delle nazionali diventa un momento di scambio culturale. “Speriamo finisca presto la guerra”

Italia e Ucraina rivali in campo, unite da un forte legame di amicizia fuori. In occasione della gara di calcio tra le nazionali dei due Paesi, in programma martedì sera, i gruppi di studenti ucraini, presenti in Italia per tirocini formativi seguiti da U.C.M. con il presidente Paolo Brescia, si riuniranno per fare il tifo per la loro squadra nelle località che li stanno ospitando in questa fase di formazione. Da Rimini a Paestum, così come a Vieste, giovani ucraini cercheranno di sentirsi più vicini al loro Paese in questo momento così difficile guardando la partita in tv.

L’iniziativa è partita dal centro culturale ucraino-italiano dell’Università delle Finanze e delle Dogane di Dnipro. “Stiamo programmando una serie di momenti di incontro tra la comunità italiana e quella ucraina – spiega il nuovo direttore del centro a Dnipro, il foggiano Roberto Parisi – partendo da legami tra le Università e sostenendo gemellaggi tra i comuni. Scambi culturali ma anche l’apertura di nuovi percorsi di sviluppo economico sostenendo lo scambio commerciale tra Italia e Ucraina con la speranza che la guerra finisca presto”.