Il “Marconi” di Foggia gioca d’anticipo, primo giorno di scuola. Sarà un anno tra Erasmus e nuove sperimentazioni

Primo giorno di scuola per gli oltre mille studenti del Liceo Scientifico “Marconi di Foggia”. L’istituto diretto dalla dirigente Piera Fattibene ha anticipato di qualche giorno l’apertura rispetto al calendario regionale e questa mattina già dalle 8 ha riaperto i cancelli per accogliere i tanti ragazzi provenienti anche dalla provincia. Particolarmente suggestivo il rito dell’accoglienza per i nuovi alunni, quasi tutti accompagnati dai genitori. Il primo giorno di scuola, si sa, regala molta gioia, ma anche paure e insicurezza. Siamo andati a scuola per raccogliere le prime riflessioni in vista del nuovo anno, con i ragazzi ansiosi di conoscere i nuovi professori, l’emozione dei genitori e le aspettative della dirigente scolastica.

“Quest’anno avremo le nuove linee guida per l’orientamento, saranno istituite nuove figure che accompagneranno i ragazzi delle terze, quarte e quinte per le loro scelte future. Poi l’Erasmus con Spagna e Belgio. Prosegue la sperimentazione del quadriennale del liceo matematico, nonché i nostri indirizzi consolidati come il biomedico e il linguistico matematico. Ovviamente non mancano le criticità: sono ancora in corso lavori nella sede centrale che costringono noi tutti a qualche sacrificio di troppo. Ma sappiamo bene che lo si fa per rendere la scuola più bella e funzionale”.