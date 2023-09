Candidature “impresentabili” a Foggia, i nomi sono al vaglio dell’Antimafia. D’Attis: “A breve l’esito”

“Le audizioni sono servite tantissimo. Questa missione serve a far capire che Foggia è un caso nazionale”. Lo ha detto il vicepresidente della commissione parlamentare antimafia, Mauro D’Attis di Forza Italia.

“Presto ci sarà l’esito dell’analisi sulle candidature – ha poi aggiunto in riferimento alle prossime Comunali -. Molte forze politiche hanno presentato un elenco provvisorio in via preventiva. I nomi sono al vaglio. Io, anche da dirigente di partito, auspico che le scelte siano giuste da parte di tutti, senza lasciarci andare a strumentalizzazioni”.

“Ringrazio la presidente Colosimo e tutti i colleghi per aver da subito condiviso la necessità di venire in Capitanata – ha concluso -. Una terra in cui la mafia si è annidata per decenni ed il cambiamento è un processo che richiede tempo e lavoro. Ma oggi abbiamo dato un segnale forte a tutti: la ‘squadra Stato’ finalmente c’è e va sostenuta. Foggia e l’intera provincia hanno bisogno di impegno e di attenzione e lo Stato porterà avanti con costanza, rigore e determinazione la lotta alla criminalità organizzata”.