“A Foggia occorrono liste pulite per contrasto vero a mafie e corruzione”. L’appello di Verini

“La missione della Commissione Antimafia a Foggia ha dato modo di toccare con mano una realtà nella quale le mafie rappresentano davvero un allarme rosso, pericolosamente diffuso e invasivo”. Così Walter Verini, capogruppo Pd in Commissione Antimafia, presente ieri a Foggia.

Secondo Verini, la missione è stata utile per “toccare con mano come magistratura, forze dell’ordine e della sicurezza, associazioni dell’Antimafia Sociale e del volontariato (antiracket, antiusura, con molti imprenditori impegnati, Libera) stiano svolgendo un ruolo fondamentale, un lavoro in rete, di grande speranza.

La prima occasione sono le imminenti elezioni amministrative: è assolutamente fondamentale che le forze politiche e gli schieramenti applichino rigorosissimi criteri di trasparenza e legalità nella scelta dei candidati e nella formazione delle liste. Non può essere un auspicio, ma un obbligo politico. Etico, morale e istituzionale”.

E ancora: “Le audizioni hanno confermato poi la necessità di dare risposte urgenti in termini di organici degli uffici giudiziari, delle forze di polizia e di polizia penitenziaria (‘Ancora nel carcere dettano legge i criminali’) di qualificare e potenziare gli strumenti investigativi come le intercettazioni. Ma quello che unanimemente è emerso è che accanto ad un forte impegno di contrasto, di controllo del territorio, occorre innanzitutto dare risposte sul piano sociale, culturale, economico. Lavoro pulito e non sfruttato, scuola, cultura, illuminazione fisica e sociale deille città e dei quartieri. Uno Stato, insomma, presente e in grado di dare risposte, senza lasciarle alle mafie. Infine, guai a indebolire strumenti di trasparenza e controllo degli appalti (anche in vista di quelli del Pnrr), di lotta alla corruzione, di contrasto preventivo alla criminalità. E su questo dovremo intensificare – come Pd e opposizioni – la battaglia in Parlamento e nel Paese contro scelte del Governo che vanno nelle direzioni opposte”.