Elezioni comunali a Foggia: dalla Pinacoteca fino alla piazza del Cep, ecco i luoghi della campagna elettorale

“Con l’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, avvenuto quest’oggi a cura della commissione straordinaria, iniziano formalmente gli adempimenti per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale di Foggia. Si voterà domenica 22 ottobre, dalle 7 alle 23 e lunedì 23 ottobre, dalle 7 alle 15, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco domenica 5 e lunedì 6 novembre”. Lo riporta una nota di Palazzo di Città.

“Con la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, così come prescritto dall’art. 38 del Tuel, la commissione straordinaria si potrà limitare all’ordinaria amministrazione – si legge nel comunicato -, adottando solo gli atti urgenti e improrogabili. Fino alla chiusura delle operazioni di voto anche l’attività di comunicazione sarà ridotta all’indispensabile assolvimento delle funzioni proprie dell’amministrazione.

A partire da oggi il Comune, inoltre, mette a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, sulla base del regolamento e senza oneri a proprio carico, i locali di proprietà, già predisposti, per conferenze e dibattiti della campagna elettorale. Sono 3 le sale individuate per questa tornata elettorale: la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte, la Sala della Pinacoteca Novecento e la Sala Mazza presso il Museo Civico. Per quello che riguarda i comizi e i raduni pubblici all’aperto, invece, sono stati individuati i seguenti siti: Piazza Cesare Battisti; Via Lanza all’altezza di Piazza Giordano; Piazza Giovanni XXII (Quartiere Cep): l’area antistante l’ufficio della Circoscrizione al quartiere Candelaro. In caso di occupazione di tutti questi spazi e solo in via residuale, potrà essere utilizzata la zona di Corso Vittorio Emanuele, angolo via Diomede.

Dalle 8 del mattino di venerdì 22 settembre e fino alle ore 12 di sabato 23, invece, i partiti e i movimenti dovranno presentare alla segreteria del Comune, le candidature a sindaco e le liste per il Consiglio comunale, accompagnate dai programmi elettorali. La documentazione di riferimento e la modulistica è a disposizione sul sito internet del Comune di Foggia nella sezione dedicata “Elezioni Amministrative 2023” raggiungibile dalla home page all’indirizzo www.comune.foggia.it“.