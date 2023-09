Decoro urbano, a Foggia un’app per “segnalare le affissioni abusive collegate alle elezioni comunali”

“Nell’ambito del progetto sociale buonoNet.net, che mira a Scoprire, Vivere, Condividere e Migliorare il territorio e le condizioni di chi lo vive, è stata realizzata e rilasciata gratuitamente per i cittadini foggiani una App per “Segnalare le affissioni abusive collegate alle elezioni comunali di Foggia 2023”. La App è disponibile dal link: www.buononet.net/appaffissionifg. Lo riporta una nota dei promotori.

“L’intento di questa iniziativa civica è tutelare il decoro urbano e dare a tutti i candidati uno strumento per controllare se le aziende da loro ingaggiate hanno distribuito materiale elettorale in modo regolare e responsabile (Legge 4 aprile 1956, n.212). I dati inseriti liberamente dagli utenti saranno raccolti in forma anonima e pubblicati in modo trasparente sulla “Mappa delle Affissioni Abusive di Foggia“. L’iniziativa è promossa da “La Società Civile – Foggia”, da “Ethnos A.P.S.” ed è aperta a nuovi promotori. Qualunque organizzazione che condivida lo spirito di questa iniziativa, impegnandosi a pubblicizzarla e supportarne la gestione in caso di necessità, può dalla stessa app “Chiedere di diventare promotore”. Questa iniziativa – concludono – non ha scopi elettorali. Cosa aspetti? Clicca sul link e inizia ad aiutare Foggia! Se non lo fai pò nun t lamentàn!“.