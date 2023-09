Rotice traballa, Forza Italia chiede con urgenza una verifica politica. “No all’attaccamento alle poltrone”

Traballa la poltrona di sindaco di Gianni Rotice a Manfredonia. Dopo il terzo assessore saltato, Forza Italia chiede con urgenza una verifica politica. “Alla luce delle recenti dimissioni dell’assessore Libero Palumbo, a cui va il nostro sentito ringraziamento per il lavoro profuso ed i risultati conseguiti, tra cui, solo per citarne qualcuno, la storica stabilizzazione della platea degli LSU, lo sblocco delle progressioni orizzontali per i dipendenti comunali, e per ultimo l’autorizzazione da parte di Cosfel per l’assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato per il Comune di Manfredonia, ottenuta grazie al decisivo interessamento ed intervento dell’onorevole Giandiego Gatta, riteniamo doveroso chiedere al sindaco la disponibilità ad affrontare, con somma urgenza, e comunque entro martedì prossimo, una verifica politica circa la permanenza delle ragioni e dei presupposti che furono alla base della storica vittoria del 21 novembre 2021, in cui Forza Italia si attestò prima forza politica della città”. Lo riporta una nota dei consiglieri comunali di Forza Italia di Manfredonia Vincenzo Di Staso, Angelica Ciuffreda, Marco Di Bari, Liliana Rinaldi.

“Infatti molti sono i temi che meritano di essere affrontati, rispetto ai quali nutriamo perplessità circa l’efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa posta in essere. Per citarne alcuni, la situazione dei fondi Pnrr e del loro utilizzo, che desta al nostro gruppo non poche preoccupazioni.

Le stesse preoccupazioni che ci crea la delibera di Giunta con cui è stato approvato un Protocollo d’intesa tra Comune di Manfredonia e Consorzio ASI di Foggia riguardante iniziative di sviluppo nel settore agroalimentare nei pressi di Borgo Mezzanone, delibera che ha visto l’astensione dei due assessori Basta e Vitulano, che rappresentano Forza Italia in Giunta, in virtù di un insufficiente percorso di condivisione politica del tema in questione.

Alla luce di quanto sopra, ribadiamo l’urgenza di un tavolo di verifica politica e amministrativa con il sindaco e le forze di maggioranza tutte, le stesse presenti nell’accordo politico alla base di questa amministrazione, affinché si possa fare chiarezza sulla persistenza delle condizioni per continuare ad amministrare Manfredonia insieme, con la coerenza che ha sempre contraddistinto la nostra azione politica, mettendo al primo posto solo il bene per la nostra città, e non l’attaccamento alle poltrone“.