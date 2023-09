Monte Sant’Angelo ad Agrigento e Venezia per promuovere la Capitale cultura Puglia 2024

Prosegue il tour di promozione de #LaCittàdeidueSitiUNESCO, tra le 10 Città finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2025 e insignita del titolo di Capitale della Cultura di Puglia del 2024. “Un Monte in cammino” è il titolo del dossier presentato al Ministero della Cultura che sarà il progetto da promuovere nel 2024.

“Il processo avviato con il percorso di candidatura a Capitale italiana continua in un dialogo e confronto costante con la comunità, con il territorio, con l’intera Puglia ma anche con le altre finaliste e con la vincitrice, Agrigento, per mettere in rete città e progetti. Un momento importante per definire al meglio anche il 2024 quando saremo Capitale culturale della Puglia” – dichiara Pierpaolo d’Arienzo, Sindaco di Monte Sant’Angelo.

Dall’1 al 3 settembre, infatti, il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo e la vicesindaco-assessora all’istruzione, cultura, turismo Rosa Palomba, saranno ad Agrigento, assieme alle altre 10 Città finaliste per l’evento “Verso Agrigento 2025 – Capitale Italiana della Cultura. Città e progetti in rete”, un importante momento di condivisione con gli altri comuni d’Italia di idee e progetti per la valorizzazione e la promozione dei territori.

Per la vicesindaco Rosa Palomba – “Agrigento e Venezia saranno due tappe importanti per la promozione della Città dei due Siti UNESCO e per la costruzione della Capitale della cultura di Puglia. Presenteremo anche nuovi materiali ed eventi promozionali”.

Il 4 settembre (ore 17, Casa degli Autori, Lido di Venezia), invece, Monte Sant’Angelo sarà alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia con Mad (Memorie Audiovisive della Daunia) e Apulia Film Commission per presentare l’edizione 2023 del Festival “Mònde – Festa del Cinema sui cammini”, in programma a Monte Sant’Angelo dal 5 all’8 ottobre e il progetto “Giornate degli autori extra in Puglia”.