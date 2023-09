Servizio Civile Digitale, con le Coop. Ce.S.eVo.Ca. e San Riccardo Pampuri 122 posti disponibili in Capitanata

È stato pubblicato il Bando per la selezione di 4.629 giovani tra i 18 e 28 anni, da impiegare in 213 progetti, afferenti a 76 programmi di intervento di Servizio Civile Digitale da realizzarsi in Italia, già finanziati con Decreto del Capo Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale del 4 luglio 2023, n. 595.

I PROGETTI IN CAPITANATA – Le Coop. sociali Ce.S.eVo.Ca. (Centro Studi e Volontariato di Capitanata) con sede a Castelluccio Valmaggiore e San Riccardo Pampuri di Foggia hanno visto finanziato il programma di intervento “Mezzogiorno digitale”, con i progetti “Mezzogiorno Digitale per innovare” e “Mezzogiorno Digitale per integrare”, redatti con il contributo di numerosi altri enti coprogettanti del territorio: a Foggia e Capitanata sono disponibili complessivamente 122 posti.

A Foggia, le posizioni sono aperte per le sedi Ospedali Riuniti (4 posti); Palazzo UIL (4 posti); CONART (6 posti); Foggia Social Club (6 posti); Foggia TV (6 posti); CSV Foggia (4 posti); Opus (4 posti); Camera di Commercio (4 posti); Ass. Compagnia delle Opere (4 posti); Centro Famiglie (2 posti). In provincia, ci sono posti disponibili a Castelluccio Valmaggiore, presso Casa Parco (2 posti); a Monte Sant’Angelo (4 posti); Orsara di Puglia, presso Cittadella del volontariato (4 posti); Cagnano Varano presso Centro Diurno (4 posti); Lucera, presso Ospedale Lastaria (4 posti); scuola paritaria infanzia (8 posti); Parco dei bimbi (2 posti); Troia, presso Villaggio Quadrimensionale (6 posti); Puglia senza ostacoli (4 posti); Castelluccio dei Sauri, Centro Operativo Comunale di protezione Civile (4 posti); Accadia, presso Servizi Sociali Comune (4 posti); Alberona, presso Centro Visite virtuale (4 posti); Volturino, presso RSA Maria SS. della Serritella (4 posti); Zapponeta, presso Protezione Civile Comune (6 posti) e servizio Ambiente (6 posti); Orta Nova, presso Centro per anziani “Ventrella” (4 posti) e Centro Diurno (4 posti); Cerignola, presso Centro Diurno “Agape” (4 posti).

I progetti puntano a migliorare la comunicazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini, l’accessibilità e la positiva accoglienza nei servizi pubblici, con attenzione particolare alle persone che presentano maggiori difficoltà nell’utilizzo delle nuove tecnologie. Hanno l’obiettivo di favorire e aiutare la cittadinanza nell’utilizzo delle nuove tecnologie digitali e di supportare gli operatori nelle procedure informatiche, riducendo la burocratizzazione cartacea.

LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL), raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14:00 del 28 settembre 2023.

UN’ESPERIENZA DI IMPEGNO SOCIALE – “Il Servizio Civile Universale – sottolineano i presidenti delle due coop. Carlo Laronga e Michele Bottaccio (entrambi in foto) – è un’esperienza di impegno sociale e cittadinanza attiva con un’elevata valenza formativa che i giovani tra i 18 e i 28 anni possono vivere in enti privati o istituzioni pubbliche. Ai volontari risultati idonei e selezionati verrà riconosciuto un rimborso mensile di 507,30 euro”. Per selezionare il progetto si può consultare il link domandaonline.serviziocivile.it.