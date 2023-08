“Quando l’opera lirica si trasforma magicamente in una serata in osteria”. Rotice show durante concerto

“Quando l’opera lirica si trasforma magicamente in una serata in osteria”. È virale sulle chat il video di un concerto lirico andato in scena nel chiostro di Palazzo San Domenico, sede del Comune di Manfredonia. Grande ilarità tra gli utenti del web per “l’esibizione” del sindaco Gianni Rotice che, calice alla mano, è salito sul palco per affiancare gli artisti in “Libiamo, ne’ lieti calici”, brano immortale tratto da “La Traviata” di Giuseppe Verdi, un appuntamento rientrante nel cartellone di eventi civili della festa patronale in onore della Madonna di Siponto. Bicchiere alla mano, Rotice e compagnia hanno cantato e brindato come in una serata tra amici. D’altronde con Rotice i finali sono quasi sempre a tarallucci e vino.

