Agrivoltaico, ecco il primo impianto nel Foggiano. “I vantaggi sono tanti e produciamo energia pulita”

Tra le soluzioni più promettenti per accelerare lo sviluppo delle energie rinnovabili, il sistema agrifotovoltaico è sicuramente uno dei più importanti. In provincia di Foggia, il primo impianto è stato realizzato nelle campagne di San Severo, ad opera della M2 Energia Srl. È un impianto sperimentale da 350 kw, un impianto pilota per lo studio ombreggiante dinamico e si appoggia ai terreni agricoli per produrre energia solare. Già ampiamente diffuso in Europa e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, questo sistema di natura ibrida favorisce una proficua sinergia tra le pratiche agricole e la generazione di energia solare, utile nell’ottica di una progressiva decarbonizzazione del sistema energetico.

“I vantaggi – spiega l’amministratore unico della M2Energia, Giancarlo Di Mauro – sono tanti. Puntiamo a questa sinergia per produrre energia pulita e nello stesso tempo coltivare piante aromatiche, officinali e ortaggi senza nessun uso di pesticidi. Laddove non è possibile coltivare per effetto della marginalità del terreno, semineremo il prato-pascolo per le pecore che sosteranno all’ombra dei pannelli. Un sistema che abbiamo già avviato in Sardegna e che consente agli ovini di aumentare il benessere con la produzione di più latte e di lana. Qui a San Severo – aggiunge Di Mauro – presso il nostro primo impianto di agrofotovoltaico naturale coltiviamo timo, salvia, origano e rosmarino con risultati straordinari, testati anche dall’Università di Foggia con cui collaboriamo. Inoltre recinteremo i nostri impianti con le piante di fico d’india, esattamente come si faceva in passato, per evitare che la gente possa entrare all’interno del parco”.