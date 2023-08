Stornara sempre più “capitale della street art”. In paese spunta il murale “Due facce della stessa medaglia”

Ecco che si materializza la ‘prima faccia della medaglia’. Ed è una faccia che si muove nel buio, pensate che persino i murales di sera non sono illuminati, che non vuole vedere, che non ha fede e che ritiene questo borgo senza speranza. È come se qualcuno trovasse un tesoro sepolto in cantina e continuasse a pensare che non ha nessun valore solo perché è incapace di riconoscere se le monete sono d’oro oppure no. E per non farsi illusioni, lo riseppellisce e dimentica la suaesistenza. La grande, vecchia, saggezza contadina. Tutto deve essere sempre uguale a se stesso, niente deve cambiare. Le certezze che una comunità si è costruito nel tempo devono restare immutate e la vita deve scorrere tranquilla come sempre.

Ma c’è una ‘seconda faccia della medaglia’. E per mostrarla ai cittadini ignari ecco che spuntano i ‘folli’. Sei anni di follie, sei anni di Festival, sei anni di Street Art, sei anni di cultura, dove prima c’era solo terra arsa ed erbe selvatiche da rendere commestibili. Una rivoluzione, un tifone che travolge ogni cosa. Di anno in anno sempre più grande, sempre più fantasmagorica, sempre più illuminante. Sconvolge ogni pensiero, si insinua nelle menti, a patto che le menti siano pronte ad accettare le novità, a patto che non ci sia una resistenza pregiudizievole ed innaturale.

Quest’anno – prosegue Filannino – il Festival ha superato ogni aspettativa, è stato il più grande Festival di Street Art non solo di Stornara, ma di tutta la storia della Street Art internazionale. Grandi artisti, grandi murales, pieni di significati culturali, storici, etici. Sarà difficile d’ora in poi raggiungere traguardi superiori a quelli raggiunti nel 2023. Dopo il 2018, primo anno della rivoluzione che ha cambiato Stornara, rimarrà nella storia di Stornara soprattutto il 2023, l’anno dell’apoteosi. Ma ora che è evidente a tutto il mondo il valore e l’importanza culturale e artistica dei murales, del ‘Museo a cielo aperto’ che Stornara possiede, come se fosse un tesoro sepolto in cantina, bisogna andare oltre. Oltre i vecchi pensieri che resistono, oltre il semplice possesso di un tesoro, che alcuni fanno finta di non vedere e di ignorare, oltre ogni possibile immaginazione, oltre la follia che ha caratterizzato i primi anni di vita del Festival. È ora di sfruttare questo tesoro creato dal nulla. Chi è pronto a farlo? E soprattutto sono pronte le cosiddette classi dirigenti del paese? Occorre una ‘nuova follia’ e ‘nuovi folli’. Chi si propone?”.