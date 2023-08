Dramma della solitudine a Foggia, una signora trovata senza vita in casa. I vicini allertati dal cattivo odore

Una donna di circa 50 anni è stata ritrovata morta ieri sera nel bagno della sua abitazione a Foggia. La polizia sta indagando e dai primi accertamenti la donna sarebbe morta dopo aver accusato un malore. Sul corpo non ci sono segni di violenza e il medico legale ritiene si tratti di cause naturali. Il decesso risalirebbe a una ventina di giorni fa. Il cadavere è stato ritrovato in bagno da polizia e vigili del fuoco allertati dai vicini di casa preoccupati per il cattivo odore che proveniva dall’appartamento. La donna, a quanto si è appreso, viveva da sola. L’appartamento era in condizioni igienico sanitarie pessime, con escrementi di animali ritrovati ovunque. L’autopsia chiarirà i motivi del decesso. (Ansa)

Seguici anche su Instagram – Clicca qui