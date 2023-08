“Notte Bianca” a Peschici, battuto ogni record di presenze. “Perla del Gargano regina di eventi estivi”

“Con la terza ed ultima ‘Notte Bianca’ è stato battuto ogni record di presenze. Peschici si conferma la regina degli eventi estivi”. Lo riporta una nota.

“Venerdì 25 agosto 2023, dalle ore 22, la ‘Perla del Gargano’ si è vestita a festa per un’altra notte in bianco, dopo il successo delle due edizioni precedenti (venerdì 14 luglio, mercoledì 2 agosto).

L’evento, frutto di un sodalizio tra il Comune di Peschici e le Partite IVA locali, ha animato gli astanti nei diversi angoli del nostro suggestivo paese: nel centro storico, cittadini e turisti sono stati travolti dalle ‘note sospese’ degli anni Novanta e Duemila; il corso principale, invece, è stato palcoscenico di balli di gruppo e danze latinoamericane… restar fermi a guardare? Impossibile.

A far da cornice ai movimenti coreografici, c’è stata la ‘Fantasy Parade’, con le sue farfalle colorate, ma non solo: animazione per bambini, dj set e tanto, tanto altro… e, per questo, ringraziamo tutti, ma proprio tutti, dagli esercenti ai nostri meravigliosi visitatori”.