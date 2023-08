Vieste regina dell’amore pugliese. Ecco l’edizione 2023 della “Vieste in Love”. “Visitatori anche in bassa stagione”

La capitale del turismo del Sud Italia è pronta ad essere incoronata nuovamente Regina dell’amore. Dal 4 al 10 settembre torna la Vieste in Love, la rassegna di appuntamenti dedicata all’amore. Giunta alla quarta edizione, la kermesse porterà tra le strade e nelle piazze della città dell’amore eterno di Cristalda e Pizzomunno arte, musica, danzatori e un pieno di entusiasmo che coinvolgerà tutta la città. La rassegna darà spazio a tutte le sfumature dell’amore, anche a quello che si può provare per un luogo, una terra o un paese che ha dato i natali o che è stato ospitale e benevolo.

«La Vieste in Love – ha detto l’assessore al Turismo del Comune di Vieste, Rossella Falcone – si fonda sul coinvolgimento attivo di chi ama e vive questa terra. È una manifestazione che mira a destagionalizzare il turismo in città, portando visitatori in un periodo di bassa stagione, e coinvolgere l’intera popolazione a partecipare attivamente alle iniziative che coloreranno la città. E così ci troveremo ad avere una settimana, dal 4 al 10 settembre, ricca di partecipazione ed entusiasmo. Sono obiettivi pienamente raggiunti nelle scorse edizioni e che, sono sicura, saranno confermati quest’anno».

La promozione della quarta edizione della Vieste in Love è iniziata a giugno quando, sul lungomare di Marina Piccola, sono state installate le “mani giganti” di Lorenzo Quinn. “Building Bridges – Costruendo Ponti” è il titolo della scultura monumentale, una delle opere più stupefacenti all’interno del percorso artistico di Quinn, figlio del Premio Oscar Anthony Quinn. È un’idea di arte capace di abbinare fecondamente valore estetico, senso della meraviglia e impegno sociale. Composta da sei paia di mani, alte cinque metri e larghe sei, la scultura lancia messaggi forti e chiari, i valori universali dell’umanità: amicizia, saggezza, aiuto, fede, speranza. Dulcis in fundo, l’amore. Tutt’altro che una coincidenza rispetto all’evento organizzato dal Comune di Vieste in collaborazione con la società di eventi Studio360.

«I numeri parlano chiaro» ha sottolineato il direttore del dipartimento turismo, Aldo Patruno, presente alla conferenza stampa. «Vieste ha dimostrato una grande capacità di programmazione e i risultati sono frutti di questo lavoro».

La rassegna di eventi dedicata all’amore promuove il turismo destagionalizzandolo in linea con il trend Puglia che, ormai da anni, mira all’internazionalizzazione, convinti che l’accoglienza turistica che sia punto di riferimento per il mercato internazionale e al tempo stesso attenta ai temi della sostenibilità e ad un modello di sviluppo che metta al centro la qualità della vita del turista e di chi vive nelle città turistiche. Parola dell’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane. «Questo già accade a Vieste – ha spiegato Lopane – con la sinergia tra cittadini e promotori dell’appuntamento Vieste in Love, e siamo certi che possa continuare a crescere».

Il cartellone degli appuntamenti, tutti gratuiti, è stato presentato questa mattina nel Palazzo della Presidenza della Regione Puglia, alla presenza, fra gli altri, del direttore generale di Pugliapromozione, Luca Scandale. «Vieste in love – ha detto Scandale – conferma la volontà di questo territorio di allungare la stagione turistica. La strategia di Pugliapromozione, unitamente all’impegno dell’Assessorato al Turismo e del Dipartimento Turismo Cultura, è proprio incentrata sulla destagionalizzazione. Eventi come questo di Vieste danno l’opportunità a tutta la Puglia di proseguire verso una maggiore attrattività durante i cosiddetti mesi spalla. Allungare la stagione vuol dire mettere in moto dinamiche economiche con ricadute significative e maggiori opportunità per i nostri giovani».

Per Giuseppe Nobiletti, sindaco di Vieste e presidente della Provincia di Foggia, la città e la “Vieste in Love” si stanno fondendo. «È una manifestazione – ha sottolineato il primo cittadino – che sta entrando nelle abitudini di chi sceglie le vacanze in Puglia e dei cittadini che attendono questa settimana di settembre con grande partecipazione. La passione e l’amore per il territorio portano a risultati meravigliosi e, da ormai quattro anni, ci stimola e superare i confini regionali e a diventare apprezzati in Italia e all’estero».

Raccontare l’amore sotto molteplici punti di vista, a partire da quello nei confronti di una città, Vieste, ormai simbolo del turismo internazionale. Gli organizzatori dell’evento, Maurizio Altomare e Salvatore Altomare, Art Director & Events Manager di Studio360, hanno le idee ben chiare. «Quattro anni fa – ha spiegato Salvatore Altomare – abbiamo incontrato un’amministrazione lungimirante e disponibile che ha creduto nell’evento e che, insieme a noi, ha lavorato incessantemente per far sì che la rassegna di appuntamenti diventasse l’evento più atteso dell’anno, non solo dai viestani, i veri protagonisti della manifestazione, ma anche dai turisti. Ci saranno eventi e allestimenti per tutti i gusti».

Si inizia il 4 settembre sul lungomare di Marina Piccola con “Sarà capitato anche a voi”, lo spettacolo comico dello showman Teo Mammucari il quale, attraverso l’ironia e l’umorismo, porterà gli astanti ad esplorare alcune grandi tematiche del nostro vivere. Il 5 settembre spazio alla musica con il concerto di Fabio Concato. Autore elegante, nel suo stile inconfondibile, canterà i suoi grandi successi come “Domenica bestiale” e “Ti ricordi ancora”.

Il 6 settembre voce e spazio ai giovani talenti della musica, con il Vieste Music Festival, giunto alla sua terza edizione. In prima fila ci saranno cantautori proveniente da ogni regione, con una giuria che si occuperà della valutazione tecnica dei brani.

Lo sport inteso come condivisione e spensieratezza sarà il protagonista della quarta giornata di eventi, il 7 settembre, con la Vieste Night Run, l’evento non competitivo in notturna per le strade della città, che quest’anno sarà a tema “rainbow”. Cinque chilometri di “corsa-spettacolo” per la pace e per l’amore senza ostacoli, caratterizzata da momenti di festa, animazione e musica alla quale parteciperanno grandi e piccoli, uomini e donne, famiglie e comitive, che, con scarpette e maglia fluo, percorreranno la città in modo diverso.

L’8 settembre Marina Piccola si trasformerà in una dance floor con “Love Generation”, la maratona musicale con djset e One Two One Two di Radio Deejay.

La giornata dedicata ai più piccoli è il 9 settembre con “Vieste dei bambini”. Si parte alle 10:30 con la “Festa in spiaggia” al Paradiso Selvaggio Beach con il festival degli aquiloni, animazione, musica e intrattenimento. Alle 16:30, nel quartiere ottocentesco,

ci sarà “Wonderland”, il fascino dei funamboli e artisti di strada, un festival di giochi itineranti e laboratori green. Alle 19:30 a Marina Piccola la “Grande festa finale” con il “Villaggio dei bambini”, i più amati personaggi delle favole e dei cartoni animati, e la “Festa dei genitori” con Giova Vj.

Il 10 settembre il gran finale con “Note d’amore”, il concerto-spettacolo interpretato dall’Orchestra Filarmonica Pugliese e dalla voce narrante dal giornalista e conduttore televisivo, Francesco Giorgino.