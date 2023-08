“Stai parando il rigore più importante”, il figlio di Tacconi: “Speranza sempre con noi”

Continua senza sosta il percorso riabilitativo dell’ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi, ricoverato all’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza dal 21 giugno scorso, a più di un anno dall’emorragia cerebrale che lo ha colpito durante un evento di beneficenza.

Tra le sedute di riabilitazione, le visite di controllo, una cena fuori in famiglia, la prima dopo la malattia, e una giornata al mare di Siponto, sempre con l’autorizzazione dei medici dell’Unità di Medicina Fisica e Riabilitativa, Stefano Tacconi ormai lo si può incontrare di frequente nei corridoi dell’Ospedale e negli spazi comuni, sempre in compagnia dei suoi familiari. Nella foto in apertura di articolo, pubblicata qualche giorno fa dal figlio Andrea, Stefano è nel corridoio del terzo piano, dove sono affissi i ritratti di Padre Pio del pittore Giuseppe Afrune.

“Ne abbiamo passate tante – ha scritto suo figlio Andrea sul profilo Instagram –, la strada è ancora lunga e non è stato facile ma la speranza è sempre stata con noi, dandoci la forza giorno dopo giorno di continuare a lottare insieme. Ad oggi, stai parando il rigore più difficile della tua vita e noi pareremo con te”.