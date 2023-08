La Guardia Costiera di Vieste salva passeggera di “Costa Deliziosa”. Intervento durante viaggio verso Grecia

Nella mattinata di ieri, la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Vieste ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte di una nave da crociera, la “Costa Deliziosa”, relativa ad una passeggera di nazionalità inglese di circa 50 anni colta da malore.

La nave da crociera, diretta verso la Grecia, si trovava a circa 35 miglia a nord dal porto di Vieste.

La Sala Operativa della Guardia Costiera di Vieste ha inviato sul posto la motovedetta Search and Rescue CP 880 al fine di predisporre le operazioni di trasbordo e il successivo trasporto presso una struttura sanitaria per gli accertamenti del caso.

Successivamente, la nave da crociera è stata messa in contatto con il personale specializzato del Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.), che ha disposto il trasbordo dell’infortunato per gli approfondimenti del caso. Alle ore 11.15 circa, la malcapitata è stata fatta sbarcare nel porto di Vieste e affidata alle cure del personale del 118, intervenuto a mezzo ambulanza, per il successivo trasferimento presso il locale pronto soccorso per gli approfondimenti sanitari del caso.