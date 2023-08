Binari inutilizzati sulla Rodi Garganico-San Menaio, Fallucchi: “Liberare costa da opera inutile”

“Liberiamo la costa dai binari della Ferrovia, è questo l’obiettivo che, insieme ad alcuni amministratori locali e imprenditori e a molti cittadini di Rodi Garganico e Vico del Gargano, vogliamo raggiungere”. Lo dichiara il parlamentare di FdI, Annamaria Fallucchi.

“Per questo abbiamo promosso un’iniziativa volta a liberare il tratto costiero Rodi – San Menaio dalla presenza obsoleta e inutile dei binari della Ferrovia del Gargano, perché da troppi anni si estendono da Costa Ripa (Rodi Garganico) a Calenella (San Menaio-Peschici) deturpando il paesaggio naturale, ostacolando la piena fruizione delle meraviglie costiere e limitando lo sviluppo delle attività locali, a fronte di un utilizzo estremamente esiguo del treno su questa tratta. Tanti residenti, turisti, operatori alberghieri, ristoratori e balneari condividono il sogno di un litorale libero, accessibile e sicuro, capace di riflettere l’essenza autentica del Gargano. Per raggiungere questo obiettivo, chiediamo con forza la dismissione dei binari ferroviari con la conseguente creazione di un nuovo spazio: un viale alberato e illuminato, dedicato a pedoni e ciclisti, che restituisca alla comunità la bellezza naturale che le appartiene”.

“Per questo, domani 22 agosto, alle 18, in località Torre dei Preposti (lungomare Pazienza) abbiamo organizzato una raccolta firme per dare sostegno alla nostra richiesta e reclamare il diritto di vivere il territorio in maniera libera e sostenibile. Tutti i cittadini, gli imprenditori locali e i sostenitori dell’ambiente sono invitati a partecipare”.